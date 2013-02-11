Житомирщина: у Брусилівському районі оголошено карантин

В Житомирській області через скаженого лиса та собаку у селі Соловіївка Брусилівського району оголосили карантин.

Як повідомила УНІАН керівник прес-служби ТУ МНС України у Житомирській області Ірина Романюк, 8 лютого о 12:00 до служби цивільного захисту в Брусилівському районі Житомирської області від начальника управління ветеринарної медицини Брусилівського району надійшла інформація про те, що 6 лютого у місцеве приватне господарство села Соловіївка потрапив лис.

Лиса загризла собака власниці будинку цього приватного господарства та заразилася від нього сказом. В обох тепер вже загиблих тварин - собаки та лиса - за результатами досліджень патологічного матеріалу у Житомирській обласній державній лабораторії ветеринарної медицини сьогодні виявлений збудник хвороби на сказ.

Кількох членів родини власниці будинку, які контактували з хворою твариною, оглянули працівники Брусилівської центральної районної лікарні та надали їм медична допомогу, зробивши відповідні щеплення.

Водночас через цей випадок сьогодні рішенням державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Брусилівській районній держаній адміністрації у Соловіївці тимчасово ввели карантин.