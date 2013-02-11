Працівники прокуратури придбали дітям з ЦД інсулінові помпи

У Харкові працівники прокуратури області відмовилися від одноденної зарплати й на ці кошти придбали дітям з цукровим діабетом інсулінові помпи.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, прокурор Харківської області Геннадій Тюрін передав батькам інсулінозалежних дітей 6 сучасних інсулінових помп та 2-місячний комплект витратних матеріалів.

За словами прокурора області, ідея допомогти хворим дітям виникла під час заходів до Всесвітнього дня боротьби із діабетом.

«Я радий, що її підтримали всі 740 співробітників прокуратури Харківської області та перерахували свою одноденну заробітну плату на загальну суму 149 тис. грн. Коли дивишся на цих діток, їхніх батьків, розумієш, що ми зробили маленький крок, але я думаю, ми на правильному шляху. Я б хотів, щоб це була не одноразова акція, щоб ми думали не тільки про роботу, а й про людей, які живуть поруч, і робили якомога більше чогось хорошого», - сказав Г.Тюрін.

За словами заступника голови Харківської облдержадміністрації Ігоря Шурми, у Харківській області живуть 465 інсулінозалежних дітей. Він наголосив, що інсуліном вітчизняного виробництва область забезпечена у повному обсязі.

Водночас, зазначив заступник губернатора, сучасні інсулінові помпи виробництва США, які закупили працівники прокуратури області, дозволяють «підвищити якість життя таких дітей».

«Не завжди грошовий вимір говорить про цінність благодійної допомоги, тут треба говорити про людяність. Сьогодні працівники прокуратури виявили людяність, і цей приклад гідний наслідування. Коли у державі діє принцип «Здоровий допомагає хворому, багатий – бідному» можна говорити про те, що суспільство іде у правильному напрямку», - зазначив І.Шурма.