34 нові препарати додано до переліку «Картки киянина»

До переліку лікарських засобів, які можна придбати зі знижкою за «Карткою киянина», додано 34 нові препарати. Це стало можливим за результатами переговорів та підписання Меморандуму з Фармацевтичною групою «Здоров’я» (м. Харків), за яким перелік лікарських засобів збільшився на 65% від існуючого, повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на КП «Фармація».

Придбати нові ліки можна з 18 лютого 2013 року.

Так, в оновленому переліку містяться препарати різних фармакологічних груп: протиалергійні, ліки від кашлю, протизапальні, для лікування захворювань печінки, шлунку, анальгетики, лікарські засоби від тиску. Окрім безрецептурних, також є ліки, які відпускаються за рецептом лікаря. Знижки на придбання медикаментів за цим переліком передбачені у розмірі 25%.

Наразі список медикаментів, на які розповсюджується спеціальна роздрібна ціна зі знижкою, складається з 52-х найменувань безрецептурних лікарських засобів. Обслуговування власників «Карток киянина» здійснюється у 60 аптеках КП «Фармація» – по 6 у кожному районі столиці, у яких встановленні POS-термінали ПАТ КБ «Хрещатик». Проте найближчим часом кількість POS-терміналів в аптеках планують збільшити.

Генеральний директор КП «Фармація» Олег Клімов повідомив, що на початку лютого було проведено перевірку виконання програми «Картка киянина» в аптеках КП «Фармація». За результатами якої встановлено, що лікарські засоби, згідно з переліком, наразі є в достатній кількості та в повному асортименті у всіх аптеках, що залучені до соціальної програми.

«Від початку проекту «Картка киянина» за даною програмою в мережу аптек КП «Фармація» звернувся 671 громадянин, відпущено 1977 упаковок медичних препаратів на суму 11525,08 грн. Знижка за весь період склала 3837,35 грн», – зазначив О.Клімов.

Довідка УНІАН. З квітня 2012 р. в столиці почали видачу карток киянина.

Як повідомляв заступник голови КМДА Руслан Крамаренко, розпочнуть видачу карток тим категоріям пільговиків, які мають, перш за все, пільги від столичної влади. Зокрема, це 80 тис. людей в Києві, які мають пільги на проїзд в метро згідно з рішенням Київради. Загалом же в столиці зареєстровано 600 тис. мешканців, які мають й інші пільги від держави.

“Ми плануємо в цьому році видати близько 600 тис. карток до кінця року. В наступному році забезпечити кожного киянина”, - поінформував Р.Крамаренко.

Картка киянина схожа на банківську картку, за допомогою якої можна здійснювати звичайні фінансово-розрахункові операції. Вона містить фото її власника та в ній вмонтовано два чіпи: – один з соціальною інформацією, інший – голограма для безкоштовного проїзду.

За даними КМДА, у 2012 році пільговим категоріям було видано 20 тис. карток.

1 лютого 2013 року було поновлено видачу «Картки киянина» пільговим категоріям населення столиці.

Як повідомив Р.Крамаренко, із запланованих для видачі 34 тис. карток близько 6 тис. вже отримали районні управління соціального захисту і почали видачу громадянам. Друга партія у кількості 15 тис. карток буде видаватись з 14 лютого, третя у 13 тис. – з 28 лютого.

«Таким чином, протягом лютого до районних управлінь будуть передані всі 34 тис. карток, заявки на які були оформлені протягом серпня-вересня. Після цього ми приступимо до наступного етапу реалізації проекту та почнемо прийом заявок від тих категорій громадян, які сьогодні отримують матеріальну допомогу, що загалом складає близько 480 млн грн. Ці кошти в майбутньому будуть нараховуватись на «Картку киянина», - зазначив Р.Крамаренко.