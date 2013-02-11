У Львові під час пожежі у квартирі загинуло двоє осіб

Львові під час пожежі у квартирі загинуло двоє осіб.

Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, інформація про пожежу на 7-му поверсі у 9-поверховому житловому будинку по вул. Ю.Липи, 45 надійшла до рятувальників.

"Під час гасіння пожежі рятувальні підрозділи евакуювали 15 мешканців з вище розташованих поверхів. Пожежу ліквідовано", - зазначили у держслужбі.

На місці пожежі виявлено тіла двох загиблих осіб - чоловіка 1964 р.н. та жінки 1937 р.н.