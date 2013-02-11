Перинатальний центр у Києві отримав міжнародний сертифікат

Київський перинатальний центр «Нове життя» вперше в Україні отримав міжнародний сертифікат відповідності стандарту ISO 9001, який свідчить про європейський рівень надання медичної допомоги.

Як передає кореспондент УНІАН, вручення сертифікату відбулося під час святкування першої річниці перинатального центру.

У заході взяли участь перший заступник глави Адміністрації Президента України Ірина Акімова та голова КМДА Олександр Попов.

За словами І.Акімової, вже рік перинатальний центр працює у оновленому вигляді, за новими медичними стандартами та з висококваліфікованими кадрами.

«Ми приїхали привітати іменинників, подякувати колективу за їхню працю. Президентський проект «Нове життя» йде усією Україною. Відкрито 8 перинатальних центрів, у них народилося майже 20 тисяч малюків. Найголовніше, що дає цей проект, - новий підхід, нова концепція – концепція справедливості та рівного доступу жінкам, у яких є проблеми і які мають стати матерями у нормальних умовах. Рівного доступу малюкам, які народжуються проблемними і мають право на життя. Цей підхід, що цінує кожне життя, вирізняє президентський проект від багатьох інших добрих проектів», - сказала І.Акімова.

Вона підкреслила, що відкриття медичного закладу після оновлення – «це не точка, а лише початок великої роботи, мета якої - підвищення якості медичного обслуговування матерів та малюків».

«Сертифікат ISO 9001 підтверджує, що процедури управління якістю, зокрема і внутрішній моніторинг, перевірка відповідності усім стандартам якості у цьому перинатальному центрі є», - зазначила І.Акімова.

Керівник Національного проекту «Нове життя – нова якість охорони материнства та дитинства» Віктор Сірман наголосив, що перший перинатальний центр на базі Київського міського полового будинку №7 був створений рік тому.

«За рік у перинатальному центрі народилося понад 7 тисяч дітей – кількість пологів зросла на чверть. Найголовніше, що у цьому перинатальному центрі виходжують глибоко недоношених дітей. Сьогоднішнє свято влаштували мами, щоб привітати лікарняний заклад, лікарів, завдяки яким їхні малюки живуть», - сказав В.Сірман.

Як повідомляв УНІАН, 10 лютого 2012 року у Києві відбулося відкриття перинатального центру, створеного на базі пологового будинку №7 в рамках реалізації Національного проекту «Нове життя – нова якість охорони життя та дитинства».

Щороку у Києві народжується понад 1500 недоношених немовлят, в тому числі – з критично низькою вагою тіла.

Київський перинатальний центр спеціалізується на наданні допомоги вагітним з невиношуванням вагітності та роділлям із передчасними пологами. У закладі сконцентровані висококваліфікований персонал та сучасна апаратура, що дозволить надавати якісну медичну допомогу жінкам з передчасними пологами та новонародженим з малою, у тому числі критичною (від 500 г) масою тіла, а також проводити обстеження і лікування вагітних з різноманітними ускладненнями.

У центрі працюють 478 фахівців. Серед них – 7 кандидатів медичних наук, 4 заслужені лікарі України.

Заклад дооснащено сучасним обладнанням – кувезами: унікальними апаратами для проведення тривалої штучної вентиляції легень та моніторингу всіх життєво важливих функцій організму, що дозволяє лікувати та виходжувати новонароджених.

Від благодійних фондів до Київського перинатального центру було доставлено обладнання на суму 4,7 млн. грн. для оснащення відділення інтенсивної терапії новонароджених.

Проектом «Нове життя» передбачено створення до 2014 року мережі з 27 перинатальних центрів по всій країні.