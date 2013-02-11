У Вінниці на території підприємства знайдено 12 кг ртуті

У Вінниці на території одного з комунальних підприємств знайдено 12 кг ртуті.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Управління Держслужби з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області, капсула із важкою рідиною була виявлена працівниками в п’ятницю, 8 лютого, у на території одного з комунальних господарств, що по вулиці Стахурського у м Вінниці, під час проведення чергової інвентаризації.

Приїхавши на місце, рятувальники встановили, що в металевому контейнері знаходилася герметична капсула (у вигляді, завареної з обох боків металевої труби, з отвором, в який закручено болт), в якій міститься ртуть.

Наразі небезпечний метал, вагою понад 12 кілограмів, вилучено для подальшої утилізації.