Полтавщина: усім потерпілим від укусів собаки введено вакцину

У населення м. Полтави та області немає підстав для тривоги щодо забезпечення необхідною кількістю імунобіологічних препаратів проти сказу.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті охорони здоров’я Полтавської облдержадміністрації.

За інформацією Департаменту, ще 8 лютого зазначених препаратів було в достатній кількості на аптечному складі Полтавського обласного комунального підприємства «Полтавафарм». Вакцина проти сказу була передана відповідним лікувально-профілактичним закладам м. Полтави (1-ій міській клінічній лікарні та дитячій міській клінічній лікарні).

У цей же день додатково було доставлено певну кількість вакцини для забезпечення повного курсу імунопрофілактики, передбаченого схемами.

Усім пацієнтам, на яких напала безпритульна собака, введено антирабічну вакцину, 12 пацієнтам згідно з медичними показаннями за локалізаціями травмування введено антирабічний імуноглобулін за схемою. При цьому вакциновано вакциною «Кокав» – 34 особи, вакциною «Индираб» - 8 осіб та 12 пацієнтам введено антирабічний імуноглобулін (комбінований курс). За усіма постраждалими ведеться спостереження.

Запас антирабічної вакцини в області достатній для проведення повного курсу імунізації усім травмованим. Так у лікувальних закладах, що здійснюють антирабічну допомогу є 190 доз вакцини «Кокав», на складі Комунального підприємства «Полтавафарм» - 53 дози вакцини «Кокав», та 44 комплекти антирабічного імуноглобуліну.

У повідомленні також зазначається, що собака був спійманий ветеринарною службою міста в неділю, 10 лютого, і впізнаний чотирма постраждалими, наразі пес проходить карантинний нагляд. На цей час клінічних проявів сказу, як зазначають в Департаменті, в собаки не спостерігається.

Місцеве населення попереджене про необхідність дотримання правил безпеки при поводженні з тваринами і своєчасного звернення за медичною допомогою в разі потреби.