У Маріуполі чоловік і жінка випадково впали з 5-го поверху

У Маріуполі Донецької області чоловік і жінка випадково впали з 5-го поверху і залишилися живими.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Маріупольської міської ради, нещасний випадок стався у п`ятницю, 8 лютого, на вул. Заворуєва. Чоловік і жінка впали внаслідок відриву кріплення огорожі зовнішньої комори (площею 0,3-0,5 кв. м), призначеної для зберігання продуктів у зимовий час. Потерпілі впали на припаркований під вікнами житлового будинку легковий автомобіль. Травмованих було екстрено доставлено в лікарню швидкої медичної допомоги.

Згідно з повідомленням прес-служби, причиною падіння послужило порушення правил користування зовнішньою коморою, а також порушення технології встановлення пластикового віконного блоку, в результаті якого було демонтовано кріплення огорожі.

За інформацією управління охорони здоров`я Маріупольської міської ради, чоловіка віком 30 років госпіталізовано з рваною раною спини, ударом м`яких тканин голови. Жінку віком 35 років - з перелом стегна, перелом лопатки і тупою травмою живота з можливим розривом селезінки.

За попередніми даними медичних працівників загрози для життя потерпілих немає.

За розпорядженням Маріупольського міського голови Юрія Хотлубея, всі діагностичні і лікувальні заходи проводяться за рахунок міського бюджету і фонду «Допомога хворим».

Мер також дав доручення департаменту розвитку житлової комунальної інфраструктури в найкоротші терміни провести позачергову інвентаризацію зовнішніх комор у будинках, де вони є.