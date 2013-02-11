Чернігівщина: госпіталізовано з отруєнням 22 вихованців школи-інтернату

На Чернігівщині учора госпіталізовано з отруєнням 22 вихованців Старобасанської школи-інтернату у Бобровицькому районі Чернігівської області.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Чернігівської облдержадміністрації.

За інформацією начальника управління охорони здоров’я облдержадміністрації Галини Василькової, 10 лютого до Бобровицького районного територіального центру екстреної медичної допомоги надійшов виклик із Старобасанської школи-інтернату. Діти скаржилися на нудоту, блювоту, різке підвищення температури. Лікарі оглянули всіх дітей (43 дитини), 22 з них довелося госпіталізувати. Шестеро пацієнтів перебували на ліжках інтенсивної терапії. Медична допомога дітям надана в необхідному обсязі, встановлено попередній діагноз – харчова токсикоінфекція.

Сьогодні зі стаціонару вже виписано та приступили до навчання 15 дітей, ще 7 будуть виписані протягом 2-3-х днів.

Зараз причини групового захворювання дітей з’ясовуються. Як стверджують діти, вони їли печиво та солодощі, привезені до навчального закладу волонтерами.

Заступник директора обласного лабораторного центру Держсанепідемслужби Чернігівської області Анатолій Валовенко підкреслив, що визначити, який саме збудник викликав захворювання, можна буде тільки через три доби після того, як проведено аналізи.

