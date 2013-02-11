Лише 16 % українців активно долають свої життєві проблеми

Торік лише 16 % українців намагалися активно долати свої життєві проблеми.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час круглого столу «Перспективи модернізації в Україні і тенденції змін суспільної свідомості» повідомила завідувач відділу соціальної психології Інституту соціології НАН України, доктор соціологічних наук Олена Злобіна, посилаючись на дані опитування.

Вона повідомила, що опитування 2012 року також вказує на те, що 27% українців застосовують стратегію пристосування, уникання (втеча від проблем) – 32%. Ще 25% мають невизначену життєву стратегію.

«Всі вікові категорії потроху збалансовано пристосовуються» - сказала О.Злобіна і додала, що наразі найбільш активне населення проживає на сході, найбільш пасивне – у центрі України.

Крім того, вона зазначила, що в Україні немає перспективи для активності нижчих соціальних прошарків. «Це пов’язано з економічною ситуацією, а не з психологічною», - констатувала вона.

О.Злобіна відзначила, що останнім часом в Україні стабільно зменшується група людей зі стратегією уникання – із 45% у 1997 році до 32% у 2012-му.

Також зменшується група налаштованих та пристосування людей – від 36% у 2003 році до 27% у 2012 році.

Водночас, група тих, хто опановує ситуацію, між 2003 та 2007-м роками зросла вдвічі – від 8 до 16% і потім кількісно майже не змінюється.

