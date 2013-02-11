Чи заборонять ввозити ліки, термін придатності яких закінчується

Народний депутат України Сергій Міщенко вимагає ліквідувати корупційну схему ліцензування лікарських засобів, встановити контроль за мінімальним терміном придатності лікарських засобів, які ввозяться на територію України.

Про це йдеться в проекті закону «Про внесення змін до деяких законів України (щодо забезпечення адекватної медичної допомоги населенню, захисту прав пацієнтів та покращення доступу до якісних ліків)», зареєстрованому у Верховній Раді. Про це повідомили УНІАН у прес-службі депутата.

За словами С.Міщенка, нині діючий закон не забороняє ввозити ліки, термін придатності яких закінчується за декілька місяців чи взагалі тижнів. "Україна, фактично, перетворилася на фармацевтичний смітник", - наголошує депутат.

"Ми повинні встановити законом мінімальний термін придатності лікарських засобів, які можуть ввозитися на території України. Це не менше ніж половина терміну придатності, в більшості випадків - це 2,5 роки", - вважає він.

Депутат також повідомив, що звернеться до лідерів всіх фракцій, аби цей законопроект був проголосований. "Це - не політика, це здоров`я населення, починаючи з дітей і закінчуючи онкохворими", - зазначив С.Міщенко.