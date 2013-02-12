Міліція перевіряє обставини отруєння вихованців інтернату

На Чернігівщині міліція перевіряє обставини отруєння вихованців Старобасанської школи-інтернату у Бобровицькому районі.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури області.

Відомості про отруєння вихованців школи-інтернату внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 137 КК України. Відкрито кримінальне провадження, хід якого взято на контроль прокуратурою Чернігівської області.

Як повідомляв УНІАН, 10 лютого до Бобровицького районного територіального центру екстреної медичної допомоги надійшов виклик із Старобасанської школи-інтернату. За результатами огляду школярів, було госпіталізовано 22 дітей з діагнозом харчова токсикоінфекція. 11 лютого зі стаціонару вже виписано 15 дітей, ще 7 випишуть протягом 2-3-х днів.

Наразі причини групового захворювання дітей з’ясовуються. Як стверджують діти, вони їли печиво та солодощі, привезені до навчального закладу волонтерами.