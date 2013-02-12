На Чернігівщині повісився 10-річний хлопчик

На Чернігівщині міліція розслідує факт самогубства 10-річного школяра.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури області, сьогодні вранці на горищі господарської будівлі за місцем проживання було знайдено повішеним 10-річного жителя с. Гірськ Щорського району, учня 5 класу місцевої загальноосвітньої школи. Дитина зникла напередодні, про це у міліцію повідомив дідусь.

За попередніми даними, слідів насильницької смерті дитини не виявлено. Сім`я не належала до неблагополучних, хоча мати хлопчика зловживала алкоголем, його виховував вітчим.

Відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.120 КК України.

Щорський райвідділ міліції проводить слідчі дії. Перебіг досудового розслідування взято на контроль прокуратурою Чернігівської області.