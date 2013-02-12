У Маріуполі створено соціальний гуртожиток для сиріт
10:34, 12 лютого 2013Новини регіонів
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У Маріуполі інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю в Донецькій області прийнято в експлуатацію соціальний гуртожиток для молоді з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківської опіки.
Як повідомили сьогодні УНІАН в інспекції державного архітектурно-будівельного контролю в Донецькій області, нова двоповерхова будівля, розташована в Орджонікідзевському районі міста, загальною площею 1 тис. 59,8 кв. м, розрахована на 42 житлові кімнати.
Замовником будівництва виступило комунальне підприємство «Міське управління капітального будівництва».
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