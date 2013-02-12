Прикарпаття: 18-річна мати задушила новонароджену доньку

У Долинському районі Івано-Франківської області виявлено тіло новонародженої дівчинки, яку самостійно народила та задушила 18-річна студентка профтехучилища.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС, попередньо встановлено, що дівчина 10 лютого у Львові в кімнаті гуртожитку ПТУ народила дитину і вбила її. Після цього, з метою приховування злочину, тіло дівчинки вона перевезла на околицю села на Прикарпатті й закопала.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 117 Кримінального кодексу України (умисне вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини).