Кіровоградщина: епідпоріг із захворюваності на застуду перевищено на 7%

У Кіровоградській області епідемічний поріг із захворюваності на застуду минулого тижня перевищено на 7%.

Як повідомляє офіційний сайт Кіровоградської ОДА, про це під час апаратної наради повідомила заступник голови облдержадміністрації Галина Пастух.

За її словами, за минулий тиждень в області застудилося більше 4-х тисяч осіб. Заступник голови облдержадміністрації зазначила, що загалом в області на грип на ГРВІ захворіло більше 60 тисяч осіб, з них 42,7 – діти, 5 тисяч осіб було госпіталізовано.

Збільшення хворих на застуду минулого тижня призвело, хоч і до незначного, та все ж перевищення епідпорогу - на 7%, зазначила Г.Пастух.

Голова облдержадміністрації Андрій Ніколаєнко під час наради наголосив, що керівники територій повинні особливо пильно контролювати ситуацію, з тим аби вчасно зупинити поширення застуди серед дітей, зокрема, підтримувати постійний зв`язок із санепідемстанцією, яка приймає рішення про оголошення карантину.