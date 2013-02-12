На Сумщині в поїзді виявлено 6 кілограмів марихуани

На Сумщині під час здійснення спільного митно-прикордонного контролю потягу сполученням «Кишинів-Москва» оперативниками було виявлено майже 6 кілограмів марихуани.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Сумської митниці, речовину рослинного походження сіро-зеленого кольору у 5 поліетиленових пляшках загальною вагою майже 6 кілограмів було виявлено у понеділок, 11 лютого. Зокрема, під час проведення зовнішнього огляду поїзда інспектором прикордонної служби було помічено характерну поведінку службового собаки, яка вказувала на можливу наявність у транспортному засобі наркотичної речовини. В ході ретельної перевірки в перехідному суфле між вагонами було виявлено 5 пластикових пляшок ємністю 3 літра кожна, в яких знаходилась речовина рослинного походження темно-зеленого кольору загальною вагою близько 6 кг. У подальшому в перехідному суфле між сусідніми вагонами правоохоронці також виявили поліетиленовий пакунок вагою близько 1 кг в якому знаходилися тести на вагітність. Виявлену речовину рослинного походження, яка за зовнішнім виглядом схожа на марихуану, та пакунок із тестами на вагітність встановленим порядком вилучено співробітниками лінійного відділу внутрішніх справ по станції «Хутір-Михайлівський».

Особа порушника, якого чекає кримінальна відповідальність, встановлюється.