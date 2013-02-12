У Батурині під виглядом оптимізації знищують міську лікарню

Міський голова Батурина в Чернігівській області занепокоєний, що під виглядом оптимізації, знищується лікарня в місті.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні, 12 лютого, під час засідання обласної асоціації органів місцевого самоврядування "Ради Чернігівщини" Батуринський міський голова Анатолій Бороденко повідомив, що лікарню, яка обслуговує містечко та 15 сіл (близько 7 тис. людей) хочуть реорганізувати в амбулаторію сімейної медицини чи ФАП.

Батуринський міський голова зауважив, що представники Бахмацької центральної районної лікарні намагаються забрати до свого закладу краще медичне обладнання, зокрема, так сталося із сучасним флюорографом.

"Під егідою оптимізації йде знищення Батуринської лікарні. Йде до того, щоб у місті Батурин, куди їдуть іноземні гості, зробити ФАП", - сказав він.

А.Бороденко також додав, що мешканці міста налаштовані рішуче відстоювати лікарню – від пікетування райдержадміністрації до перекриття автодоріг.

Керівник Батурина закликав представників обласної влади зупинити соціальне невдоволення у місті та передав відповідне звернення до голови Чернігівської ОДА Володимира Хоменка.

Водночас, присутній на засіданні в.о. заступника голови ОДА Юрій Музика, який зараз опікується гуманітарними питаннями, зазначив, що йдеться, у першу чергу, про зміну статусу медзакладу, адже алогічною є ситуація, коли лікарня у місті має статус районної (м.Батурин розташований на території Бахмацького району Чернігівської області - УНІАН).

"Ніхто не збирається ліквідовувати у Батурині лікарню і робити там ФАП", - наголосив він.

