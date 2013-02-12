На Вінниччині потяг на смерть збив чоловіка

На території залізничного вокзалу м. Жмеринка Вінницької області чоловіка на смерть збив потяг, повідомляє прес-служба Управління Держслужби з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області.

За повідомленням, 11 лютого о 20:05 на пункт зв’язку державної пожежно-рятувальної частини №8 м. Жмеринка від чергової швидкої допомоги надійшло повідомлення про те, що на території залізничного вокзалу м. Жмеринка було виявлено тіло невідомого чоловіка.

Як з’ясувалося, постраждалий потрапив під потяг. Слідча група лінійного відділу міліції на станції Жмеринка проводить оперативно-слідчі дії щодо встановлення обставин смерті та особи загиблого.

Як повыдомляв УНІАН, 20 січня на залізничній колії вантажного парку «Подільський» ст. Жмеринка Вінницької області потяг смертельно травмував жінку. 16 січня житель м. Козятин Вінницької області також загинув під колесами потягу.