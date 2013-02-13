У 2013 році медична реформа пошириться на весь Київ

Протягом 2013 року заходи з реформування медичної галузі будуть поширені на всі райони столиці.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на директора Департаменту охорони здоров’я Віталія Мохорєва.

За його словами, підготовлено проект відповідного рішення, який депутати Київради розглянуть на черговому сесійному засіданні.

В.Мохорєв також зауважив, що у двох пілотних районах, з яких у 2012 році розпочалося запровадження заходів з реформування, медикам первинної ланки – терапевтам, педіатрам та сімейним лікарям оплата праці збільшена вдвічі за рахунок стимулюючих надбавок. Так, зарплата лікарів первинної ланки у Дніпровському та Дарницькому районах становить близько 7 тис. грн. Крім того, додаткові гроші нараховують і медичним сестрам – їхня заробітна плата в середньому становить 5 тис. грн. На ці потреби міською владою додатково в 2012 році було виділено 10 млн грн.

«Обсяг надбавки залежить від кваліфікації, стажу роботи та кількості прикріпленого населення. Основний результат медичної реформи – принципове підвищення якості медичних послуг. Утім, цього неможливо досягти без створення належних умов для роботи медичних працівників та відповідної мотивації. Адже чим краще працюватиме конкретний сімейний лікар, тим менше хворітимуть його пацієнти», – наголосив В.Мохорєв.

У профільному департаменті зазначають, що протягом 2012 року у столиці було відкрито 80 амбулаторій сімейної медицини. Для центрів первинної медико-санітарної допомоги закуплено обладнання на 48 млн грн, в тому числі – сучасне рентгенологічне устаткування. Також місто придбало для дільничних лікарів 150 легкових автомобілів.

Крім того, найближчим часом розпочнеться будівництво житла для працівників медичних закладів на спеціально відведеній земельній ділянці на вул. Професора Підвисоцького, 4-В. Медики матимуть змогу придбати житло за пільговою вартістю. Також лікарі первинної ланки матимуть можливість отримати службове житло.