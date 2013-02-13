У Житомирі знищили велику партію наркотиків

У Житомирі правоохоронці знищили наркотиків майже на 2 млн грн за цінами «чорного» ринку.

Як повідомила УНІАН керівник відділу громадських зв’язків УМВС України у Житомирській області Алла Ващенко, "понад 100 кілограм макової соломи, майже 40 кг канабісу та понад 20 літрів екстракційного опію, а також близько 1600 наркотичних рослин знищено після розгляду судами відповідних справ та прийняття рішень щодо речових доказів".

Усі ці наркотичні засоби, сировина та обладнання були речовими доказами у кримінальних справах, за якими вже прийняті судові рішення.

У присутності спеціально створеної комісії, до складу якої увійшли працівники управління карного розшуку, слідчого управління, відділу по боротьбі з незаконним обігом наркотиків, науково-дослідного експертно-криміналістичного центру, Управління СБУ, було знищено вилучені з незаконного обігу наркотичні засоби, прекурсори та обладнання, які були речовими доказами у 243 справах та провадженнях щодо викриття наркоділків.

Так, зокрема, серед іншого, було спалено понад 100 кг макової соломи за кримінальною справою стосовно трьох жителів Житомирської області, обвинувачених у незаконному виготовленні та збуті наркотичних засобів. Наразі організатор «виробництва» засуджений до 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна, а його помічники – відповідно до 5 та 6 років з іспитовим терміном на 3 роки.