На Полтавщині хочуть виселити мешканців 14 сіл

Кременчуцьку районну раду пікетують жителі 14 сіл, протестуючи проти виселення з території району, на якій планується будівництво Беланівського гірничо-збагачувального комбінату.

Як передає кореспондент УНІАН, близько 150 жителів Кременчуцького району і представників ВО «Свобода» вийшли під будівлю райради з плакатами: «Ганьба ворогам екології!”, “Люди, будьте пильні!”, “Голова райдержадміністрації Нагордний продався олігарху”, “Полтавщина для Жеваго отстой, а селянам край родной!”.

У пікеті беруть участь народні депутати фракції ВО «Свобода» Юрій Бублик і Олег Сиротюк.

За словами пікетників, сьогодні на сесії депутати райради планують затвердити "Схему планування території Кременчуцького району".

Наслідком затвердження депутатами відповідної схеми стане будівництво Беланівського гірничо-збагачувального комбінату на площі 18 тисяч гектарів. На цій території розташовано 14 сіл, які планують виселити.

Пікетники і народні депутати протестують проти затвердження схеми і будівництва на території сіл БГЗК.

Як заявила на мітингу депутат Кременчуцької райради від ВО «Свобода» Ганна Капустян, «згідно із схемою, «помруть» 14 сіл району, зачеплять навіть Козельщинський район, а на їх місці з часом виростуть Беланівський ГЗК, а Полтавський і Еристовський - розростуться. Ці підприємства пов`язують з ім`ям мільярдера і народного депутата від Кременчуцького району Костянтина Жеваго. За розробку схеми заплатив Беланівський гірничо-збагачувальний комбінат».

Г.Капустян також наголошує, що громадськість Бондарівської сільської ради не дає свого узгодження на розташування об`єктів Беланівського ГЗК на землях Бондарівської сільради, про це сказано у резолюції, яка була ухвалена одноголосно на громадських слуханнях.