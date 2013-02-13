На Закарпатті перші випадки «свинячого грипу» у людей

У Закарпатській області станом на 13 лютого зафіксовано 9 випадків зараження людей пандемічним вірусом грипу А/Н1N1, який відомий ще як «свинячий грип».

Про це УНІАН повідомив головний санітарний лікар Закарпатської області Володимир Маркович.

За його словами, семеро з захворілих у доволі важкому стані, всі хворі перебувають на лікуванні в стаціонарі.

В. Маркович також уточнив, що випадки захворювання на каліфорнійський грип зафіксовані по всій території Закарпатської області. «Ці випадки підтверджені нашими лабораторіями», - уточнив головний лікар Закарпатської обласної СЕС.

Він також повідомив, що попри це ситуація з захворюванням на грип та ГРВІ в Закарпатській області є контрольованою.

«На сьогодні в Закарпатській області кількість осіб, які захворіли на грип та ГРВІ. Відвічі нижча за епідемічний поріг: за минулий тиждень ми маємо 37,6 хворих на 10 тисяч населення при тому, що епідемічний поріг становить 66,5 на 10 тис. населення», - уточнив В. Маркович.

Також він повідомив, що санепідеміологи та лікарі Закарпаття мають все необхідне та здійснюють всі заходи для профілактики та боротьби з поширенням вірусів грипу та ГРВІ.

«Ми вкотре тільки звертаємося до людей з проханням не затягувати зі зверненням до спеціалістів, не займатися самолікуванням, бо методи лікування звичайного грипу та свинячого дещо різняться. А свинячий грип тим і відрізняється від інших видів, що часто призводить до ускладнень, тому його потрібно вчасно діагностувати й надлати адекватну допомогу», - уточнив головний санітарний лікар Закарпаття.