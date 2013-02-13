2-річний хлопчик розкусив термометр: стан вкрай тяжкий
11:40, 13 лютого 2013Новини регіонів
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Лікарі борються за життя
У смт. Літин Вінницької області 2-річний хлопчик розкусив термометр й госпіталізований з гострим отруєнням ртуттю.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області.
За повідомленням, 12 лютого о 21:45 надійшло повідомлення про те, що до районної лікарні доставлено 2-річного хлопчика з діагнозом «підозра на отруєння ртуттю».
Як стало відомо, дитина розкусила градусник, коли їй вимірювали температуру.
Після обстеження направили до Вінницької обласної дитячої лікарні.
Наразі стан хлопчика важкий.
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