2-річний хлопчик розкусив термометр: стан вкрай тяжкий

У смт. Літин Вінницької області 2-річний хлопчик розкусив термометр й госпіталізований з гострим отруєнням ртуттю.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області.

За повідомленням, 12 лютого о 21:45 надійшло повідомлення про те, що до районної лікарні доставлено 2-річного хлопчика з діагнозом «підозра на отруєння ртуттю».

Як стало відомо, дитина розкусила градусник, коли їй вимірювали температуру.

Після обстеження направили до Вінницької обласної дитячої лікарні.

Наразі стан хлопчика важкий.