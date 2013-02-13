Вихованців інтернату, що об'їлися солодощів, виписали з лікарні

На Чернігівщині з Бобровицької райлікарні виписали вихованців Старобасанської школи-інтернат, госпіталізованих з ознаками отруєння 10 лютого.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Управління охорони здоров`я Чернігівської ОДА.

"Майже всіх дітей вже виписали з лікарні, хоча декілька з них залишилися на лікування, оскільки у них виявили інші захворювання", - сказав працівник прес-служби управління.

Він додав, що за припущеннями лікарів діти не отруїлися солодощами, а просто занадто багато з`їли печива і цукерок.

Як повідомляв УНІАН, 10 лютого до Бобровицького районного територіального центру екстреної медичної допомоги надійшов виклик із Старобасанської школи-інтернату. За результатами огляду школярів, було госпіталізовано 22 дітей з діагнозом харчова токсикоінфекція.

Наразі причини групового захворювання дітей з’ясовуються. Як стверджують діти, вони їли печиво та солодощі, привезені до навчального закладу волонтерами.

Відомості про отруєння вихованців школи-інтернату внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 137 КК України. Відкрито кримінальне провадження, хід якого взято на контроль прокуратурою Чернігівської області.