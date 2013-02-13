У "натуральних" подушках виявилася синтетика

Черкаське обласне територіальне відділення АМКУ минулого тижня оштрафувало офіційного дилера продукції торгової марки Dormeo - ТОВ "Студіо Модерна" і власника мережі супермаркетів "Сільпо" - ТОВ "ФОЗЗІ-ФУД" в цілому на 89 тис. грн за розповсюдження інформації, яка вводить споживачів в оману.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Черкаського відділення АМКУ, у відділенні встановили, що під час проведення акції в супермаркетах "Сільпо" розповсюджувалися неточні відомості про склад ковдри "Арія 4 Сезони" і подушки "Арія" торгової марки Dormeo. Зокрема, в рекламних буклетах наголошувалося, що товари наповнені натуральними бамбуковими волокнами. Як показало розслідування, наповненням подушки "Арія" є полиэстер, а бамбукове целюлозне волокно міститься лише у наповненні наволочки і становить 30%.

Такі дії вводили споживачів в оману. Відповідачі визнали порушення і сплатили штрафи до державного бюджету України.