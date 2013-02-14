24-річна мати 3-ох дітей закінчила життя самогубством

Прокуратура Одеської області з`ясовує, чому в районному центрі Балта Одеської області повісилася 24-річна мати трьох малолітніх дітей.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Одеської області.

За даними прокуратури, повідомлення про самогубство в приватному будинку мешканки райцентру надійшло до Балтського райвідділу ГУ МВС України в Одеській області 11 лютого.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група, якою встановлено, що попередньою причиною смерті жінки є механічна асфіксія.

За даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про кримінальне правопорушення, і з метою встановлення причин самогубства і обставин його здійснення почато досудове слідство.

На даний час проводяться судово-медичні експертизи, слідчо-оперативні дії і допити свідків.

Крім того, прокуратурою організована перевірка дотримання законів працівниками органів і служб, під соціальним супроводом яких перебувала сім`я загиблої.

Загибла жінка була вагітна четвертою дитиною.