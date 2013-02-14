У Закарпатській області немає випадків небезпечного грипу

У Закарпатській обласній державній адміністрацій заявляє, що в області не зафіксовано жодного випадку грипу типу А (H1N1) пандемічний («свинячий грип»), перебіг становив небезпеку життю людини.

Про це йдеться у офіційному повідомленні прес-центру обласного Центру здоров`я Закарпатської обласної державної адміністрації, переданому УНІАН.

Як зазначено у повідомленні, головний лікар Закарпатської обласної клінічної інфекційної лікарні Михайло ПОЛЯК поінформував, що на сьогодні в області не зафіксовано жодного випадку захворювання на грип типу А (H1N1) пандемічний (або т.зв. «свинячий грип»), перебіг якого б відбувався з ускладненням та становив небезпеку життю людини. Лабораторно підтверджено 7 випадків грипу типу А (H1N1) пандемічний. Експрес-методом підтверджено 2 позитивні випадки грипу типу А (H1N1)-сезонний.

Стан здоров`я пацієнтів, у яких виявлено грип А (H1N1) пандемічний, задовільний, і вони не перебувають на стаціонарному лікуванні в медичних закладах області.

В Центрі здоров`я повідомили, що інформація про те, що у Закарпатської області станом на 13 лютого зафіксовано 9 випадків зараження людей пандемічним вірусом грипу А/Н1N1, а також про наявність хворих у тяжкому стані, не відповідає дійсності.

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13 лютого УНІАН з посиланням на головного санітарного лікаря Закарпатської області Володимира Марковича повідомив, що у Закарпатській області станом на 13 лютого зафіксовано 9 випадків зараження людей пандемічним вірусом грипу А/Н1N1, який відомий ще як «свинячий грип».

За його словами, семеро з захворілих у доволі важкому стані, всі хворі перебувають на лікуванні в стаціонарі.

В. Маркович також уточнив, що випадки захворювання на каліфорнійський грип зафіксовані по всій території Закарпатської області. «Ці випадки підтверджені нашими лабораторіями», - уточнив головний лікар Закарпатської обласної СЕС.