Внаслідок авіакатастрофи у Донецьку загинули 5 людей

П’ятеро осіб загинули внаслідок авіакатастрофи в міжнародному аеропорту «Донецьк».

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Вчора о 18.09 під час посадки пасажирський літак Ан-24 (авіакомпанія ТОВ «Південні авіалінії»), що здійснював рейс Одеса - Донецьк, за попередніми даними, втратив керування і впав між злітними смугами та розколовся навпіл. На борту літака перебували 50 осіб, у тому числі 8 членів екіпажу.

Загинуло 5 осіб, під час проведення рятувальної операції евакуйовано 45 осіб, з яких 8 з травмами госпіталізовано.

До аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт було залучено 82 одиниці техніки та 438 осіб.

На місці події для з’ясування обставин інциденту працює комісія Кабінету міністрів України, яку очолив віце-прем’єр-міністр Олександр Вілкул.

Результати розслідування будуть представлені уряду. Також доручено надати необхідну допомогу родинам жертв аварії, створити належні умови для лікування та психологічного відновлення постраждалих.

Як повідомляв УНІАН, чартер був організований компанією «Південні авіалінії» для вболівальників, які летіли на футбольний матч «Шахтар» - «Боруссія».