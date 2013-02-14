Херсонський ТРЦ «замінувала» 44-річна мати трьох дітей

Херсонський ТРЦ Fabrika «замінувала» матір трьох дітей, повідомили УНІАН в Секторі зв`язків з громадськістю УМВС у Херсонській області.

Як йдеться в повідомленні, менше доби знадобилося співробітникам міліції, щоб встановити особу жінки, яка ввечері 12 лютого повідомила про замінування торгово-розважального центру в Херсоні.

Встановлено, що жінка двічі дзвонила з таксофона і повідомляла про нібито закладену вибухівку.

На місце події виїхали всі екстрені служби, близько 100 співробітників міліції: слідчо-оперативна група, представники управління громадської безпеки, Державтоінспекції, вибухо-технічної служби і кінологи. З ТРЦ евакуювали близько 10 тисяч чоловік. Місце навколо будівлі було оточено, співробітники ДАІ координували виїзд автомобілів з парковки і перекрили рух автотранспорту. Спеціалісти-вибухотехніки і кінологи упродовж трьох годин обстежували приміщення і прилеглу територію. При перевірці вибухівки не виявили, повідомлення виявилося неправдивим. Після цього людям дозволили повернутися на свої робочі місця, а численним відвідувачам забрати залишені в магазинах і кінотеатрах речі.

В результаті проведення оперативно-розшукових заходів міліціонери з`ясували, що псевдомінером виявилася 44-річна мешканка Херсона, мати трьох дітей.

Жінка призналася, що через невдоволеність життям і матеріальні проблеми вирішила зіпсувати вечір іншим людям, тому повідомила про нібито закладену вибухівку.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 259 Кримінального кодексу України (завідомо помилкове повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення або пошкодження об`єктів власності).