На Харківщині неподалік автотраси виявили авіабомбу

Вчора поблизу села Чкалівське Чугуївського району Харківської області місцеві мешканці виявили авіабомбу часів Великої Вітчизняної війни.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Харківській області, авіаційна бомба знаходилася у лісосмузі на відстані 30 метрів від автошляху «Харків-Луганськ».

Піротехніки, які прибули на місце виклику, встановили, що в лісосмузі знаходиться авіаційна бомба ФАБ-100 вагою 100 кг. Снаряд вертикально стирчав із землі.

Вчора піротехніки вилучили бомбу та знешкодили у спеціально відведеному місці шляхом підриву. Постраждалих немає.