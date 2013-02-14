На Харківщині неподалік автотраси виявили авіабомбу
13:29, 14 лютого 2013Новини регіонів
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Вертикально стирчала із землі
Вчора поблизу села Чкалівське Чугуївського району Харківської області місцеві мешканці виявили авіабомбу часів Великої Вітчизняної війни.
Як повідомили УНІАН у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Харківській області, авіаційна бомба знаходилася у лісосмузі на відстані 30 метрів від автошляху «Харків-Луганськ».
Піротехніки, які прибули на місце виклику, встановили, що в лісосмузі знаходиться авіаційна бомба ФАБ-100 вагою 100 кг. Снаряд вертикально стирчав із землі.
Вчора піротехніки вилучили бомбу та знешкодили у спеціально відведеному місці шляхом підриву. Постраждалих немає.
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