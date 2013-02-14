У Києві посадовці придбали медобладнання за завищеною вартістю
Справою зайнялася прокуратура
Прокуратура Оболонського району Києва відкрила кримінальне провадження щодо посадовців Оболонської райдержадміністрації, які під час закупівлі медичного обладнання незаконно витратили майже 300 тис. грн бюджетних коштів.
Як повідомили УНІАН у прес-службі районної прокуратури, Оболонською РДА у 2011 році за результатами тендеру було укладено договір купівлі-продажу апарату УЗ-діагностики для дитячої поліклініки № 1 вартістю 600 тис. грн.
Прокурорською перевіркою встановлено, що апарат було придбано за завищеною вартістю, оскільки різниця між вартістю придбання та митною вартістю ввезеного на територію України медичного обладнання - майже 300 тис. грн.
Відповідно до постанови Кабінету міністрів «Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби та вироби медичного призначення» № 955 від 17.10.2008 на лікарські засоби та вироби медичного призначення, які закуповуються повністю або частково за бюджетні кошти, граничні постачальницько-збутові надбавки не можуть перевищувати 10% оптово-відпускної ціни, а граничні торговельні (роздрібні) надбавки – 10% від закупівельної ціни.
Прокуратура внесла відомості про кримінальне правопорушення за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Розслідування доручено Оболонському райуправлінню міліції.