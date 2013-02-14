У Вінниці на День закоханих одружуються 30 пар

У Вінниці 14 лютого, на день Закоханих, одружуються 30 пар – це рекордна для цього дня кількість укладених шлюбів у місті.

Як повідомила кореспонденту УНІАН, керівник Вінницького РАЦСу Галина Левицька, сьогодні у День закоханих подали заяви і реєструють шлюб 30 пар, з яких 4 пари виявили бажання зареєструвати свій шлюб урочистою церемонією.

«В минулому році було набагато менше пар, які хотіли скріпити свій шлюб 14 лютого. За останні роки — сьогодні найбільша кількість пар, яка одружується 14 лютого», - сказала Г.Левицька.

Вона підтримує віру людей у цю магічну дату й сподівається, що це принесе щастя у родини. «Повірили люди у цю, можливо, магічну дату, в День закоханих – і нехай вірять. Можливо, саме віра у реєстрацію шлюбу 14 лютого, принесе їм ще більше щастя, ще більше любові, а от же збереже сім’ї», - підкреслила керівник Вінницького РАЦСу.

Г.Левицька вважає, що запорукою щастя в сім’ї та збереженні тривалого шлюбу є кохання.

В цей же час у Вінниці в рамках соціального проекту «Щастя в шлюбі – наш вибір» від ГО «Розвиток. Розвиток» проведено акцію з пропагандою зміцнення та збереження сімейних цінностей.

Під час заходу на вулицях міста перехожим роздавались валентинки з написами: «Сім’я – то святе», «Шлюб – це скарб, знайшов - бережи» тим самим закликаючи городян цінити, берегти та любити один одного.