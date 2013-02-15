У Києві коштом лікарняної каси пролікувалися 2,2 тис. пацієнтів

У Києві за два роки коштом муніципальної лікарняної каси пролікувалися 2 235 пацієнтів на суму 1 356 283 грн. Середня вартість лікування складає 657,80 грн, а максимальна сума, витрачена на одну людину, склала 9730 грн.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації, зазначивши, що до муніципальної лікарняної каси, що розпочала свою роботу у січні 2011 року, наразі входять понад 17 тисяч киян. Усі вони у разі виникнення проблем зі здоров’ям мають повне право розраховувати на компенсацію витрат пов’язаних із лікуванням.

«Важливо, що витрати киян, пов’язані зі вступом до муніципальної лікарняної каси, набагато менші за витрати на лікування, коли в ньому виникає необхідність. Так, щомісячний внесок складає 30 гривень. Натомість, у разі виникнення медичної проблеми, наприклад, лікування бронхіту чи оперативне втручання, – витрати покриваються на 100%», – зазначив директор стратегічного розвитку муніципальної лікарняної каси Володимир Завгородній.

Він також зауважив, що лікарняна каса – це прекрасна основа для майбутнього розвитку столичної страхової медицини, переваги якої вже відчули у багатьох країнах світу.

Окрім забезпечення лікування, лікарняна каса надає й гуманітарну допомогу закладам охорони здоров’я Києва. Так, у 2012 р. сума, на яку було придбано медикаменти та вироби медичного призначення для лікарень міста склала 1,08 млн грн. Серед закупленого обладнання, зокрема, сучасний кардіограф із функцією передачі кардіограми телефоном, що був придбаний для Київської станції швидкої медичної допомоги.