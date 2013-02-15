Вінниччина: у квартирі двоповерхівки вибухнув котел

Учора, 14 лютого, о 22:49, на пункт зв`язку державної пожежно-рятувальної частини №23 смт Муровані Курилівці Вінницької області від місцевих жителів надійшло повідомлення, що в житловому будинку на вулиці Леніна райцентру стався вибух опалювального котла, що працював на твердому паливі.

Як повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій, під час вибуху в помешканні перебувала молода родина з 9-річним сином. Оскільки вони знаходилися в зачиненій кімнаті, яку не зачепило хвилею, ніхто не постраждав. Вибухом було вибито вікна на кухні, в дитячій кімнаті, кілька дверей. Інших пошкоджень двоповерхового будинку фахівцями не виявлено. Мешканці від переселення відмовилися. Органами місцевої влади вирішується питання, щодо надання допомоги потерпілим. Причини вибуху з’ясовуються.

На місці надзвичайної події працювали рятувальники, правоохоронці та представники місцевих органів влади.