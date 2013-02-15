Дніпропетровщина: інспектор ДАІ збив двох пішоходів

18:00, 15 лютого 2013
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Один з яких загинув на місці

У Дніпропетровській області сьогодні близько 3-ої годині ночі водій автомобілю «Нісан-Максіма», рухаючись по вул. Шосейній в м. Підгороднє скоїв наїзд на двох пішоходів, один з яких помер на місці, а інший отримав тілесні ушкодження у вигляді переломів лівої голені та лівого плеча.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Дніпропетровської області, встановлено, що за кермом іномарки був інспектор дорожньо-патрульної служби ДМУ ГУМВС у Дніпропетровській області.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого).

Досудове розслідування здійснюється прокуратурою Дніпропетровського району.

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