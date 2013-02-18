Від вибуху в київському ресторані постраждали 11 осіб

Кількість постраждали внаслідок вибуху газового балону в київському ресторані «Апрель» збільшилася до 11 осіб.

Як повідомили УНІАН у Державній службі з надзвичайних ситуацій України, під час вибуху у приміщенні ресторану перебували співробітники закладу та відвідувачі: троє отримали опіки до 80% тіла, восьмеро - травми різної ступені важкості: забиття та незначні опіки.

Усіх постраждалих госпіталізовано до медичних закладів міста. Загиблих немає.

Під час гасіння пожежі з підвального приміщення було врятовано 4 людей та винесено 4 газових балона.

Пожежу ліквідовано о 15:35 підрозділами Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Києві.

Причина події з’ясовується.

На місці події працює оперативна група.

Як повідомляв УНІАН, у неділю о 15:17 до ГУ ДСНС України в м. Києві надійшло повідомлення про вибух у ресторані «Апрель» по вул. В.Васильківська, 23.

По прибуттю на місце пожежно-рятувальних підрозділів було встановлено, що у підвальному приміщенні 5-поверхового будинку (2-5 поверхи житлові квартири), де розташована кухня та складські приміщення, стався вибух 20-літрового газового балону з подальшим горінням.

Внаслідок вибуху, пошкоджено близько 130 кв. м перекриття між підвальним приміщенням та першим поверхом, одна плита перекриття знищена, частково пошкоджені декілька ненесучих перегородок у підвалі.