Госпіталь у Сума обладнали цифровим рентгенапаратом

У Сумах обласний госпіталь для ветеранів Великої Вітчизняної війни обладнали цифровим рентгенапаратом вартістю 3,5 мільйона гривень.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили у прес-службі Сумської облдержадміністрації.

За наданою інформацією, сучасне обладнання італійського виробництва придбано коштом державного бюджету і відповідає європейським стандартам: рентгенапарат забезпечує високу якість зображення та суттєво зменшує променеве навантаження на лікаря і пацієнта.

«Ми докладаємо максимум зусиль, аби ті, хто повернулися з воєнних дій, відчували турботу держави. В області створюються належні умови для відновлення здоров`я ветеранів, гарантується їх надійний соціальний захист», - зазначила заступник голови ОДА Тамара Іщенко.