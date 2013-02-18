Приміщення амбулаторії у центрі Києва вимагають повернути

Прокуратура Києва подала апеляційну скаргу до Київського апеляційного господарського суду та вимагає повернути у комунальну власність приміщення амбулаторії центральної поліклініки Шевченківського району на вулиці Трьохсвятительській, 7-А.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків із засобами масової інформації прокуратури міста Києва, рішенням Київради від 19 лютого 2009 року нежитлові приміщення на вулиці Трьохсвятительській, 7-А, Б, Г були включені до Програми приватизації комунального майна територіальної громади Києва на 2007-2010 роки.

У грудні 2009 року одне з них, а саме будинок 7-А загальною площею 1,3 тис. кв. м, було продано на аукціоні ТОВ «Профі Блінкер». У подальшому ТОВ «Профі Блінкер» вказану нерухомість перепродало ТОВ «Тріденс».

У цьому приміщенні розташовано амбулаторію центральної поліклініки Шевченківського району та кабінет довіри Київського міського центру профілактики та боротьби зі СНІДом.

Прокурорською перевіркою встановлено, що приміщення амбулаторії продано незаконно, оскільки порушено передбачений законодавством порядок приватизації закладу охорони здоров’я та не вирішено питання щодо збереження профілю його діяльності.

Київрадою у травні 2011 року було задоволено протест прокуратури Києва і скасовано власне рішення про включення до Програми приватизації нежитлових приміщень на вул. Трьохсвятительській, 7-А, Б, Г.

Крім цього, господарським судом у грудні 2011 року за позовом прокуратури Києва було визнано недійсними договори купівлі-продажу приміщення на вул. Трьохсвятительській, 7-А, у якому знаходиться амбулаторія та кабінет довіри Київського міського центру профілактики та боротьби зі СНІДом.

Натомість, Вищим господарським судом України вказане рішення суду першої інстанції скасовано та справу повернуто на новий судовий розгляд.

При повторному перегляді справи 23 січня 2013 року Господарським судом Києва в позові відмовлено.

Прокуратура Києва оскаржила це рішення до Київського апеляційного господарського суду.