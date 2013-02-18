Чи готовий Київ до весняного водопілля?

У Державній службі України з надзвичайних ситуацій запевняють, що Київська ГЕС готова до проходження вод весняного водопілля.

Як повідомили УНІАН у Держслужбі з надзвичайних ситуацій, про це перший заступник голови служби Сергій Данилюк та головний інженер - заступник генерального директора ПАТ "Укргідроенерго" Вадим Рассовський заявили під час засідання Міжвідомчої комісії на Київській ГЕС.

“Прогнози проходження паводку у цьому році дуже втішні, але ми продовжуємо серйозну підготовку на такому рівні, щоб ми могли справитися навіть з катастрофічним паводком. У зв`язку з цим і об`єкт, і обладнання, і персонал до весняного водопілля готові”, - сказав В.Рассовський.

Водночас він висловив занепокоєння станом обладнання Вишгородської підстанції «Київобленерго», від справності якого залежить якісне функціонування Київської ГЕС. За словами В.Рассовського, сьогодні існує нагальна потреба в модернізації даного об`єкту.

У свою чергу С.Данилюк звернув увагу, що цього року значної повені не очікується, й ситуація на водних об`єктах контрольована.

“За останніми даними, по Дніпровському каскаду вільний об`єм складає 6,7 млн. куб. м. По Дністровському водосховищу є майже 0,5 млн. куб. м. Цього достатньо для прийняття повеневої води”, - наголосив С.Данилюк.