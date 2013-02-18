На Вінниччині собака загриз чоловіка
14:16, 18 лютого 2013Новини регіонів
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Укуси німецької вівчарки
У с.Юрківці Могилів-Подільського району Вінницької області собака загриз чоловіка.
Як повідомили УНІАН в Управлінні Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області, 17 лютого надійшло повідомлення, що у с.Юрківці на подвір’ї біля будинку був знайдений мертвим 48-річний чоловік.
Як з’ясувалося, чоловік загинув від укусів німецької вівчарки.
Детальні обставини загибелі чоловіка з’ясовуються працівниками міліції.
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