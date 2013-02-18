На Вінниччині собака загриз чоловіка

У с.Юрківці Могилів-Подільського району Вінницької області собака загриз чоловіка.

Як повідомили УНІАН в Управлінні Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області, 17 лютого надійшло повідомлення, що у с.Юрківці на подвір’ї біля будинку був знайдений мертвим 48-річний чоловік.

Як з’ясувалося, чоловік загинув від укусів німецької вівчарки.

Детальні обставини загибелі чоловіка з’ясовуються працівниками міліції.