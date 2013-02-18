В Одеській області двоє людей загинули в результаті ДТП

В Одеській області двоє людей загинули і троє госпіталізовані з травмами в результаті дорожньо-транспортної події, повідомили УНІАН у відділі зі зв`язків із громадськістю Головного управління МВС України в Одеській області.

Зокрема, вранці 17 лютого з боку районного центру Білгород-Дністровський у напрямі села Випасне рухався автомобіль «ВАЗ-2101», водій якого не вибрав безпечну швидкість руху, відволікся від керування і врізався в придорожній стовп.

Двоє пасажирів автомобіля, віком 20 і 24 років, загинули на місці, троє (включаючи водія), які одержали різні тілесні ушкодження, госпіталізовані.

Проводяться першочергові слідчі заходи.