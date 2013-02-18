У Луцьку в посилці здетонували гранати для пейнтболу

У Луцьку в одному зі складських приміщень в посилці здетонували гранати для гри в пейнтбол.

Як повідомили УНІАН в управління ДСНС України у Волинській області, постраждалих немає.

Як зазначено в повідомленні, хлопок без подальшого горіння (характерний для петарди) в паперовій коробці посилки стався під час розвантаження вантажів. За попередніми даними, в коробці знаходилось 8 гранат для пейнболу, з них здетонували - 2. Предмети вилучені та направлені на експертизу до НДЕКЦ при УМВС у Волинській області.

Попередній висновок буде 19 лютого. Ніхто не постраждав. Руйнувань будівлі немає.

Проте, як повідомили УНІАН в секторі зв’язків з громадськістю УМВС України у Волинській області, наразі встановлено, що це все-таки піротехнічна речовина і до вибухових вона не належить.

Як попередньо з’ясовано співробітниками сектору вибухо-технічних досліджень НДЕКЦ при УМВС, спрацював пристрій для імітації шуму, який використовується для гри у пейнтбол.

Наразі за даним фактом триває перевірка.