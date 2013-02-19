Івано-Франківщина: від отруєння чадним газом загинуло двоє людей

В Івано-Франківську від отруєння чадним газом загинуло двоє людей.

Як інформує прес-служба Управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в області, 18 лютого о 21.45 за повідомленням оперативного чергового Івано-Франківського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф в місті Івано-Франківськ по вулиці Витвицького в гаражі виявлено два трупа з попереднім діагнозом «отруєння чадним газом»: 44-річного чоловіка та 42-річної жінки.

Причина отруєння громадян встановлюєтьЧоловіка і жінку знайли.