У Житомирській області автомобіль збив велосипедиста

У Житомирській області водій автомобіля Chevrolet смертельно травмував велосипедиста.

Як повідомив УНІАН керівник прес-служби УДАІ Житомирської області Микола Яцкевич, трагедія сталася 18 лютого близько 19.30 в селі Норинськ Овруцького району області.

Водій автомобіля скоїв наїзд на велосипедиста, 41-річного місцевого жителя. У результаті ДТП велосипедист від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці пригоди. Водій із місця пригоди зник.

Працівники відділу ДАІ Овруцького району у результаті оперативно-розшукових заходів швидко затримали водія автомобіля Chevrolet, 49-річного жителя Овруча, який, як з`ясувалося, причетний до даної події. Наразі за цим фактом правоохоронцями проводиться перевірка, з`ясовуються усі обставини трагедії.