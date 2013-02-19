У Харкові потяг збив 16-річну дівчину

У Харкові поблизу залізничної станції «Левада» потяг збив 16-річну дівчину, яка, слухаючи музику, не почула попереджувальні сигнали.

Як повідомили УНІАН в Управлінні МВС на Південній залізниці, дівчина потрапила під шляховимірювач 15 лютого.

У міліції зазначили, що дівчина потрапила під потяг через власну необачність: під час перетинання колії на ній були навушники для прослуховування музики з мобільного телефону й на звукові сигнали великої гучності, що подавав машиніст, вона не відреагувала. Крім цього, зауважили в міліції, дівчина переходила колію в невстановленому місці.

Для запобігання наїзду машиніст застосував екстрене гальмування, однак зіткнення уникнути не вдалось. Дівчина з черепно-мозковою травмою госпіталізована до лікарні.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 276 КК України (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту). Наразі усі обставини події встановлюються.

За інформацією транспортної міліції, протягом 2012 року на об’єктах Південної залізниці через власну необачність та ігнорування правил безпеки травмувалося 10 дітей, із яких 2 – смертельно.