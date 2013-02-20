На Вінниччині затверджено програму протидії туберкульозу

Депутати Вінницької обласної ради затвердили 4-річну програму протидії захворюванню на туберкульоз із загальним обсягом фінансування у 128,4 млн грн.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідна програма була затверджена 19 лютого під час чергової сесії Вінницької обласної ради.

Із загальної суми коштів на реалізацію програми з обласного бюджету буде виділено 65,8 млн грн, з них 10,02 млн грн – кошти місцевих бюджетів та 52,25 млн грн – кошти держбюджету.

У рамках виконання програми планується реформувати систему комплексів протитуберкульозних заходів шляхом утворення спеціалізованих відділень для лікування, примусового лікування; розширення можливостей лабораторної мережі з мікробіологічної діагностики туберкульозу; зміцнення матеріально-технічної бази протитуберкульозних заходів; залучення громадських організацій до активної участі у протидії захворюванню на туберкульоз.

Виконання програми дозволить зменшити показники рівня смертності від ко-інфекції; забезпечити повне одужання 80% хворих, яким вперше поставлено діагноз; забезпечити своєчасне виявлення хворих на туберкульоз не менш як у 50% випадків.

Довідка УНІАН. У Вінницькій області захворюваність на туберкульоз на кінець 2012 року становила 55,3 випадки на 100 тисяч населення проти 30 випадків на початок епідемії. Поширеність туберкульозу на території області становить 121,8 випадків на 100 тисяч населення (Україна – 155,3), смертність від туберкульозу та його наслідків – 10 на 100 тисяч населення (Україна – 15,3).