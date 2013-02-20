Вартість утримання у будинку милосердя в Одесі 3 тис на місяць

Одеська міська рада визначила вартість утримання постояльців у комунальній установі «Геріатричний будинок милосердя імені святого цілителя Пантелеймона» у розмірі 3,185 тис. грн з людини на місяць.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення депутати міськради ухвалили 19 лютого на сесії.

«Встановити вартість утримання осіб, які проживають у геріатричному будинку на платній основі, у розмірі 3185,78 грн на місяць за людину», - сказано у рішенні.

У документі наголошується, що це дозволить удосконалити організації утримання громадян у цій комунальній установі, підвищить ефективне використання бюджетних коштів. Оплату за людей похилого віку вносять їх родичі, знайомі тощо.