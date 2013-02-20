Вінниччина: на молодіжну програму виділять 6,7 млн

Вінницька обласна рада вирішила направити 6,7 млн грн на реалізацію програми «Молодь Вінниччини» протягом 2013-2015 років.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідна програма була затверджена 19 лютого під час чергової сесії Вінницької обласної ради.

Загальний обсяг фінансування даної програми становить 6,7 млн грн, з яких 2,2 млн грн має надійти із обласного бюджету, інша сума - кошти районних та міських бюджетів та інших джерел.

Завданням програми є впровадження інноваційних форм роботи з молоддю, вивчення досвіду інших областей, країн у сфері молодіжної політики, залучення бізнес-структур, міжнародних благодійних фондів та організацій до реалізації програми.

У рамках реалізації програми планується проведення чемпіонатів, конкурсів, виставок; сприяння виданню творів молодих авторів; сприяння участі молоді в благодійних акціях; виготовлення та розміщення соціальної реклами для молоді.

Очікується, що реалізація усіх засад програми підвищить рівень громадської активності молоді, створить сприятливі умови для збереження здоров’я та боротьби зі шкідливими звичками; забезпечить надання підтримки молодим громадянам у працевлаштуванні та реалізації підприємницьких ініціатив.