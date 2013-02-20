Діти знайшли снаряд і розпалили багаття, щоб його підірвати

У Черкаській області 19 лютого у селі Гарбузин Корсунь-Шевченківського району на березі річки Рось діти знайшли артилерійський снаряд часів війни діаметром 105 мм.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Управління Держслужби з надзвичайних ситуацій у Черкаській області, діти вже розкладали багаття, щоб підірвати снаряд, коли предмет їхньої цікавості помітив колишній співробітник МНС. Чоловік повідомив про небезпечну знахідку місцевим рятувальникам та до приїзду піротехнічної групи аварійно-рятувального загону спецпризначення, провів із хлопцями виховну роботу та розповів їм правила безпеки під час виявлення таких небезпечних знахідок.

Це перший артилерійський снаряд, який виявлено в Черкаській області з початку року.